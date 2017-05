Aandeelhouders AkzoNobel willen dat gesprek met PPG weer op gang komt

Maandag 22 mei 2017 14:13 PPG houdt deur voor overnamegesprekken open.(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van AkzoNobel willen dat er één of meerdere onafhankelijke commissarissen worden aangesteld die het gesprek weer op gang krijgen tussen het verf- en chemieconcern en het Amerikaanse PPG Industries over een eventuele overname. Dit bleek maandag uit de ochtendsessie in een zitting voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.Bij de zitting, die werd aangevraagd door grootaandeelhouder Elliot Advisors, is ruim 17 procent van het aandeelhouders van AkzoNobel maandag vertegenwoordigd. Vanmiddag komt het concern zelf aan het woord.Ondertussen zei PPG CEO Michael McGarry vanochtend dat wat hem betreft de deur nog steeds open staat voor AzkoNobel om te praten over een overname. In zijn laatste overnamevoorstel bood het Amerikaanse concern 61,50 euro per aandeel in contanten en 0,357 aandelen PPG Industries. Dat bod wees AkzoNobel af.Het concern is bang dat een overname door PPG te veel onzekerheden en onduidelijkheden bevat en wees er verder op dat het bod AkzoNobel onderwaardeert. Bovendien zou een overname van het Nederlandse concern gezien de geografische en marktsegment overlap tussen de twee bedrijven te veel mededingingstechnische complicaties opleveren. AkzoNobel vreest bij een overname door PPG ook verlies van klanten, medewerkers en partners.Op een groen Damrak noteerde het aandeel AkzoNobel maandag 0,6 procent hoger op 75,77 euro.