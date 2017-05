Volatiliteit AEX loopt op

Maandag 22 mei 2017 15:43 Vooral volatiliteit Gemalto omhoog.(ABM FN-Dow Jones) De Implied Volatility Index (IVIx) van de AEX noteerde maandagmiddag bij een stand van circa 528 punten op 10,8 procent, circa 11 procent lager dan een week eerder.De Implied Volatility Index Percentiel van 5 procent betekent dat 5 procent van de historische waarnemingen een lager niveau van volatiliteitlaat zien.In de AEX liet Gemalto de grootste indexstijging op weekbasis zien met 22 procent en een volatiliteit van 48 procent. KPN zag de volatiliteit daarentegen dalen tot 18 procent, een afname van 16 procent in vergelijking tot een week eerder.De data is samengesteld door Finodex, aanbieder van Smart Investment Tools voor optie-, aandelen- en turbobeleggers. Wekelijks publiceert ABM Financial News op maandag de nieuwe stand van de volatiliteitsindex.Door: ABM Financial News.