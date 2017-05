Eminence blijft aansturen op verdere verkoop belang ASMI in ASM PT

Maandag 22 mei 2017 18:45 ASMI wil juist vasthouden aan significant belang.(ABM FN-Dow Jones) Grootaandeelhouder Eminence Capital blijft aansturen op de verkoop van het belang van ASM International in ASM Pacific Technology. Dit bleek tijdens de jaarvergadering van toeleverancier ASMI maandagmiddag.Het heetste hangijzer vanmiddag was ook het agendapunt dat Eminence Capital inbracht, namelijk het belang van ASMI in ASM Pacific Technology. Oprichter Ricky Sandler van Eminence verdedigde zelf dit standpunt in Amsterdam tijdens de vergadering.ASMI verkocht dit jaar al een belang van 5 procent, waardoor het nu nog 34 procent houdt, maar dit is in de ogen van Eminence te weinig. "Een kleine stap in de goede richting", zei de aandeelhouder hierover op 25 april dit jaar.Volgens CEO Chuck del Prado werd dit belang overigens niet verkocht onder druk van Eminence. Wel erkende de topman dat mondige aandeelhouders ASMI "scherp houden".GifpilEen belang van meer dan 30 procent, zo herhaalde Sandler maandag, zal door een eventuele geïnteresseerde koper van ASMI als een "gifpil" worden ervaren. Ze koopt niet alleen ASMI, maar moet ook betalen voor het belang in ASM PT. Daarom is het volgens Sandler beter om het belang terug te brengen, het liefst tot nul. Dit zal volgens Eminence leiden tot een opwaarts potentieel van circa 40 procent voor de huidige aandeelhouders van ASMI.Ook liet Eminence opnieuw weten niet tevreden te zijn over het besluit van ASMI om de verkoopopbrengst van de aandelen ASM PT te gebruiken voor het inkopen van eigen aandelen. Het zou volgens de aandeelhouder beter zijn geweest om een speciaal dividend uit te keren. Door eigen aandelen in te kopen, wordt de relatieve blootstelling aan ASM PT namelijk juist weer groter, betoogde Eminence.EssentieelASMI liet bij monde van CEO Del Prado in een reactie op de aandeelhoudersvergadering weten dat de huidige koers van ASMI niet een juiste waardering reflecteert.Een "significant belang" in ASM PT is volgens Del Prado voor ASMI van strategische waarde en belangrijk voor waardecreatie op lange termijn.De topman noemde het belang in ASM PT zelfs "essentieel" in de relatie met klanten en voor de leidende positie van ASMI in de nieuwe technologie atomic layer depositon, ofwel ALD."Duidelijk een succesvolle combinatie", concludeerde Del Prado over ASMI in combinatie met het belang in ASM PT.CFO Peter van Bommel van ASMI voegde daaraan toe dat een investering in ASMI sinds begin 2009 een jaarlijks rendement opleverde van 36 procent. "Een heel goed rendement op de investering", aldus de financieel directeur.Het significante belang van momenteel 34 procent in ASM PT zal steeds weer worden geëvalueerd, zei topman Del Prado nog, zonder aan te geven of een verlaging tot onder de 30 procent ook tot de mogelijkheden behoort.Tijdens de vergadering werden alle agendapunten aangenomen, hoewel Eminence niet akkoord ging met decharge van het bestuur en de raad van commissarissen en de ruimte tot uitgifte of inkoop van eigen aandelen.Het aandeel ASM International sloot maandag op een licht hoger Damrak 0,9 procent lager op 55,04 euro.