Geen deal over steunverlichting Griekenland

Maandag 22 mei 2017 23:58

BRUSSEL (ANP) - De EU en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn het maandagavond niet eens geworden over schuldverlichting voor Griekenland. Het IMF, dat meent dat de Griekse schuld onhoudbaar is, wil daarom nog steeds niet meedoen aan het steunprogramma voor Griekenland. Voor Nederland en Duitsland is IMF-deelname een voorwaarde om weer vers geld naar Athene te sturen.

Nu het Griekse parlement donderdag heeft ingestemd met een reeks nieuwe, pijnlijke ingrepen in onder meer de pensioenen en belastingen, rekent premier Alexis Tsipras op zijn geldschieters. Het land heeft in juli zo’n 7 miljard euro nodig voor de aflossing van een aantal leningen. Volgens eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem wordt er nu ,,verder gewerkt" zodat het land tijdig aan zijn verplichtingen kan voldoen.

In juni hopen de eurolanden en het IMF het alsnog eens te kunnen worden over de te bewandelen weg voor Griekenland.