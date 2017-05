277.000 mensen vinden baan in eerste kwartaal

Dinsdag 23 mei 2017 02:15

DEN HAAG (ANP) - Het afgelopen kwartaal hebben 277.000 mensen een baan gevonden. Dat is het hoogste aantal sinds het eerste kwartaal van 2009, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal vonden 108.000 werklozen een baan. Nog eens 169.000 mensen die een baan vonden waren eerder nog niet beschikbaar voor werk, bijvoorbeeld omdat ze in het vorige kwartaal nog studeerden of niet beschikbaar waren vanwege zorgplichten of ziekte.

Het aantal mensen dat een baan vond is afgelopen jaar verder gestegen, meldt het CBS verder. In 2016 waren gemiddeld 583.000 mensen werkloos. Van hen vond elk kwartaal gemiddeld 23 procent werk. Na een piek van 29 procent in 2007-2008, zakte dat percentage weg tot 19 procent in 2013 om zich daarna weer op te richten.