Ruim 1 miljard euro besteed bij webwinkels EU

Dinsdag 23 mei 2017 02:57

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse huishoudens kochten vorig jaar voor meer dan 1 miljard euro aan producten van buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betekent dat een stijging van ruim een kwart ten opzichte van 2015.

Vooral bij Duitse webwinkels bestelden Nederlandse consumenten veelvuldig en dan met name schoenen en kleding. Meer dan de helft van alle aankopen werd gedaan bij een van huis uit Duits bedrijf. Op afstand volgden webwinkels die zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (12 procent) en België en Italië (beide 8 procent).

Naast schoenen en kleding, die samen 60 procent van de omzet voor hun rekening namen, haalden Nederlandse consumenten zaken als diervoeding, wooninterieur en voedingssupplementen van 'ver'.

In de afgelopen twee jaar stegen de uitgaven van Nederlandse consumenten bij webwinkels in Europa met 62 procent. Bij Nederlandse webwinkels werd in twee jaar tijd 45 procent meer uitgegeven.

Het CBS werkte bij het verzamelen van de gegevens samen met de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam.