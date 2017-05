PPG houdt alle opties omtrent AkzoNobel open

Dinsdag 23 mei 2017 09:52

AMSTERDAM (ANP) - Topman Michael McGarry van het Amerikaanse verfbedrijf PPG Industries houdt alle opties omtrent de overname van branchegenoot AkzoNobel open. Volgens hem steunt geen enkele aandeelhouder van Akzo de zelfstandige strategie die het Nederlandse bedrijf onlangs presenteerde.

McGarry sprak dinsdag tijdens een persbijeenkomst in Amsterdam. Hij benadrukte dat hij nimmer in zijn tijd als baas van PPG zoveel vijandigheid tussen bedrijf en aandeelhouders constateerde, als maandag bij de zitting bij de Ondernemingskamer in Amsterdam.

De topman zei eerst de uitspraak van de Ondernemingskamer af te wachten alvorens vervolgstappen te zetten. Maar hij benadrukte wel dat PPG nog altijd geïnteresseerd blijft in een overname. Verder zei hij dat het in de strijd om Akzo ,,al lang niet meer" om waarde voor aandeelhouders gaat.