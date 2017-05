'Nieuwe wet zet loon zzp'ers onder druk'

Dinsdag 23 mei 2017 12:49

HOOFDDORP (ANP) - Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in de zakelijke dienstverlening worden ,,onverminderd hard" getroffen door de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Volgens marktonderzoeker ZP Facts komt de zelfstandig professional moeilijker aan opdrachten en laat ook het gemiddelde uurtarief een ,,opvallende daling" zien.

De wet DBA moest zzp’ers en opdrachtgevers vooraf zekerheid bieden dat hun werkrelatie achteraf niet als een verkapt dienstverband wordt beschouwd. Door felle kritiek heeft het kabinet de handhaving ervan opgeschort. Desondanks zijn opdrachtgevers volgens ZP Facts nog ,,onverminderd huiverig" om zelfstandigen in te huren.

In februari gaf 83 procent van de betreffende zzp'ers aan moeilijker aan opdrachten te komen. Dat was in september vorig jaar 74 procent. Verder geeft meer dan de helft van de zelfstandig professionals aan één of meer opdrachten te zijn misgelopen door toedoen van de wet, terwijl dit in september nog 38 procent betrof.

Het onderzoek van ZP Facts komt voort uit een samenwerking tussen arbeidsbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg.