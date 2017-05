Philips Lighting naar STOXX Europe 600 index

Woensdag 24 mei 2017 06:59 Fingerprint Cards raakt plekje kwijt.(ABM FN-Dow Jones) Philips Lighting wordt toegevoegd aan de STOXX Europe 600 index. Dit maakte moederbedrijf STOXX dinsdagavond bekend.Per 19 juni 2017 zullen ook het Britse Convatec, het Franse Biomerieux en het Zweedse Loomis worden toegevoegd aan de index.Uit de STOXX Europe 600 index verdwijnen op dat moment Ocado, Drax, Mediaset en het Zweedse Fingerprint Cards.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 24, 2017 00:59 ET (04:59 GMT)