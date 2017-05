Correctie: Kardan boekt groot verlies

Woensdag 24 mei 2017 10:04 Ongunstige valutabewegingen raken hoge schulden investeerder.(ABM FN-Dow Jones) Kardan heeft in eerste kwartaal een groot verlies geboekt, door hoge financieringskosten en ongunstige valutabewegingen, terwijl ook de activiteiten verlieslatend waren. Dit maakte het Israëlische investeringsbedrijf woensdag bekend.Kardan boekte een nettoverlies van 17,8 miljoen euro, door negatieve wisselkoerseffecten van 11,5 miljoen euro. Een jaar eerder werd nog een winst geboekt van 1,9 miljoen euro, dankzij positieve resultaten bij de bancaire en krediet-activiteiten, die inmiddels verkocht zijn.Het operationele resultaat was 0,3 miljoen euro negatief, door een verlies van 2 miljoen euro op de resterende vastgoedactiviteiten. De waterinfrastructuuractiviteiten, die zijn aangemerkt voor verkoop, draaiden een winst van 0,9 miljoen euro. In het vergelijkbare kwartaal van 2016 was het operationele resultaat 1,6 miljoen euro.Het aandeel Kardan sloot woensdag op 0,14 euro. Woensdag gaf het aandeel 4,4 procent prijs op 0,13 euro.Correctie: om aan te geven dat het bedrijf in het proces is om de waterinfrastructuuractiviteiten te verkopen, maar deze nog niet heeft verkocht.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 24, 2017 04:04 ET (08:04 GMT)