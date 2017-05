Beursblik: S&P Global positiever over ArcelorMittal

Woensdag 24 mei 2017 14:47 Outlook stabiel.(ABM FN-Dow Jones) S&P Global heeft woensdag de rating voor ArcelorMittal verhoogd met één stap van BB naar BB+ met een stabiele outlook.Volgens de analisten lieten de resultaten van het staalbedrijf over het eerste kwartaal robuuste prestaties zien met een lagere schuldenlast. De kredietbeoordelaar denkt dat de balans van ArcelorMittal zal blijven verbeteren, wat helemaal het geval zal zijn als de staalmarkten verbetering gaan tonen.Dit jaar voorziet S&P een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 7,5 miljard tot 8,0 miljard dollar, ten opzichte van 6,3 miljard dollar in 2016. De stijging wordt veroorzaakt door hogere marges, volumes en de genomen herstructureringsmaatregelen door het bedrijf.Op een vlak Damrak noteerde het aandeel ArcelorMittal woensdag 0,5 procent hoger op 20,19 euro.