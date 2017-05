Unilever lonkt naar staatsfondsen

Vrijdag 26 mei 2017 12:06

ROTTERDAM (ANP) - Unilever wil dat staatsinvesteringsfondsen meer geld steken in de Brits-Nederlandse voedingsmiddelen- en wasmiddelengigant. Dat zei topman Paul Polman in de marge van een conferentie in Spanje.

Staatsfondsen zijn een ,,geschikte partner voor Unilever vanwege hun blik op de langere termijn", zo zei Polman, die met Unilever stevig inzet op duurzaamheid. ,,Ze behoren al tot onze grootste investeerders, maar we denken dat ze naar interessante modellen zoals die van ons zullen blijven kijken en daarbij hun belangen uitbreiden."

Het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft momenteel een belang van 1,8 procent in Unilever. Een Japans pensioenfonds is voor 1 procent eigenaar. Ook het Singaporese staatsfonds Temasek investeert in Unilever, al is onduidelijk voor hoeveel.

Kraft Heinz

Unilever sloeg eerder dit jaar interesse van de branchegenoot Kraft Heinz af, onder meer omdat het kortetermijndenken van de Amerikanen niet bij Unilever zou passen. Unilever scoort hoog in allerlei lijstje van de meest duurzame merken en gelooft dat daarmee op termijn het meeste geld te verdienen valt.

Polman werkt sinds de Amerikaanse avances echter wel aan plannen om aandeelhouders ook op de korte termijn meer te laten profiteren. Zo wordt gezocht naar een koper voor de spreads-divisie die smeerbaar broodbeleg maakt. Ook wordt gewerkt aan verbetering van de winstmarges en kondigde Unilever een aandeleninkoopprogramma aan.