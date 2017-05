Kleine plus voor AEX

Vrijdag 26 mei 2017 17:49

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam is vrijdag een fractie hoger gesloten. Elders in Europa lieten graadmeters een wisselend beeld zien. Richtinggevend nieuws was nauwelijks voor handen. Veel beleggers houden een lang weekend na Hemelvaartsdag.

De AEX-index in Amsterdam sloot uiteindelijk met een plus van 0,1 procent op 528,03 punten. De MidKap steeg ook 0,1 procent tot 796,75 punten. Londen ging 0,4 procent omhoog, Parijs sloot vlak en Frankfurt zakte 0,2 procent.

In Amsterdam was telecomconcern KPN de sterkste stijger met een plus van 2,3 procent. Branchegenoot Altice won 1,8 procent. De Amerikaanse divisie van Altice heeft een overeenkomst gesloten met het Amerikaanse tv- en filmbedrijf Viacom om samen te werken op het gebied van reclame en distributie.