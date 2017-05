Sherwin-Williams heeft akkoord voor overname Valspar

Vrijdag 26 mei 2017 20:44 Verfconcern verwacht acquisitie 1 juni af te ronden.(ABM FN-Dow Jones) Sherwin-Williams Company heeft goedkeuring van de Amerikaanse en Canadese mededingingsautoriteiten gekregen voor de geplande overname van sectorgenoot Valspar Corpotation. Dit maakte de concurrent van AkzoNobel op het gebied van verven en lakken vrijdag bekend.Sherwin-Willimas meldde daarbij dat nu alle autoriteiten met de overname hebben ingestemd. Het concern verwacht de acquisitie op 1 juni te kunnen afronden.Zoals bekend is AkzoNobel zelf in een overnamestrijd gewikkeld met PPG Industries, dat het Nederlandse concern probeert in te lijven.Het aandeel AkzoNobel is vrijdag op een groen Damrak 0,3 procent hoger gesloten op 76,21 euro.