Vacatures autobranche naar topniveau

Maandag 29 mei 2017 06:12

DEN HAAG (ANP) - Het aantal openstaande vacatures in de autobranche is in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen naar het hoogste niveau sinds het najaar van 2008. Er waren in de eerste drie maanden van het jaar zo'n 3700 openstaande vacatures voor onder meer monteurs, verkopers en onderdelenspecialisten, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Ondernemers in de autosector waren in het voorgaande kwartaal al optimistisch over de toekomst en dat bleek terecht. Ook voor het tweede kwartaal zijn ze optimistisch gestemd over de personeelssterkte. Per saldo verwacht bijna 6 procent van de ondernemers het personeelsbestand te gaan uitbreiden.

De omzet in het eerste kwartaal steeg met ruim 8 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het laatste kwartaal van 2016 was nog sprake van een omzetdaling. Vooral de personenautobranche deed goede zaken. Er werden bijna 23 procent meer nieuwe auto’s op kenteken gezet dan een jaar eerder.

Niet alle onderdelen van de autobranche hadden de wind mee. De motorbranche en bedrijfsautobranche zagen hun omzet voor het eerst in jaren met respectievelijk 0,4 en 1,6 procent afnemen. Vooral bij de bedrijfsauto's is de daling opvallend. De afgelopen twee jaar steeg de omzet daar nog structureel met ruim meer dan 5 procent.