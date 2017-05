Update: Aandeelhouders bijten in het stof tegen AkzoNobel

Maandag 29 mei 2017 20:06 Beoordeling overnamebod is aan bestuur, oordeelt Ondernemingskamer.(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft de normen voor zorgvuldigheid niet geschonden door geen overnamegesprekken te voeren met de Amerikaanse rivaal PPG Industries en hoeft geen buitengewone vergadering te beleggen om aandeelhouders te laten stemmen over de positie van president-commissaris Burgmans. Dat maakt de Ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof maandag nabeurs bekend.De verzoeken van een aantal grote aandeelhouders om onmiddellijke voorzieningen tegen het Nederlandse verf- en chemieconcern werden daarmee door de rechtbank afgewezen.De vraag, of AkzoNobel voldoende verantwoording heeft afgelegd aan aandeelhouders, werd door de Ondernemingskamer doorgeschoven naar een andere procedure op een later tijdstip, afhankelijk van hoe het biedingsproces verder verloopt.Burgmans vrijgepleit"Akzo Nobel is zeer verheugd dat de Ondernemingskamer heeft besloten dat het bestuur aan de hoogste standaarden van goed bestuur heeft voldaan en dat het de positie en handelingen van de voorzitter heeft bevestigd", stelde het een woordvoerder van verfbedrijf in een reactie op de uitspraakElliott Advisors en andere grote aandeelhouders wilden dat AkzoNobel een buitengewone aandeelhoudersvergadering zou beleggen om daar de positie van voorzitter Antony Burgmans van de raad van commissarissen ter discussie te stellen en een supercommissaris te benoemen.Elliott vindt dat AkzoNobel het overnamebod van de Amerikaanse sectorgenoot PPG Industries, dat twee maal werd verhoogd, niet zo maar had mogen afwijzen en houdt Burgmans daar verantwoordelijk voor.AkzoNobel ging niet in gesprek met PPG en verkoos een zelfstandig groeiscenario, waarbij de divisie Specialty Chemicals wordt afgesplitst van de verf- en coatingsactiviteiten. Een overname door PPG was volgens AkzoNobel niet in het belang van de onderneming en de belanghebbenden.De Ondernemingskamer stelde dat AkzoNobel de overnamevoorstellen van PPG serieus heeft geanalyseerd, met behulp van externe adviseurs, en niet alleen heeft 'gedaan alsof', zoals de klagende aandeelhouders beweerden.Bestuur bepaalt strategieHet verzoek om het functioneren van Burgmans op de agenda te zetten kon door AkzoNobel worden opgevat als een poging van aandeelhouders om de afgewezen overname door PPG alsnog door te drukken, zei de voorzitter van de Ondernemingskamer Gijs Makkink maandagavond.Dat verzoek kon dus worden opgevat als een poging van aandeelhouders om te gaan zitten op de stoel van het bestuur, dat verantwoordelijk is voor dit soort strategische kwesties. Daarmee schaart de rechtbank zich in de kern van de zaak volledig achter het bestuur van AkzoNobel."Het bestuur en de raad van commissarissen kunnen in beginsel volstaan met het (achteraf) afleggen van verantwoording over de ingenomen positie in reactie op de voorstellen van PPG; de aandeelhouders kunnen geen aanspraak maken op voorafgaande zeggenschap hierover", aldus de Ondernemingskamer.Vrijblijvend gesprek onrealistischEen interessant detail is dat de Ondernemingskamer het van belang acht dat AkzoNobel bij de keuze om geen gesprekken met PPG te voeren, heeft overwogen dat werkelijk vrijblijvende gesprekken niet meer realistisch waren in de gegeven omstandigheden.Een fors hogere beurskoers naar aanleiding van concrete fusiegesprekken zou het bedrijf voor een voldongen feit hebben gesteld, impliceert de rechtbank daarmee. Een afwijzing van het bod zou na zo'n stijging van de beurswaarde geen reële optie meer zijn geweest.VerwijderingDe Ondernemingskamer vindt dat AkzoNobel niet kan negeren dat er verwijdering is ontstaan met een deel van de aandeelhouders en zich moet beraden om iets aan dat probleem te doen. Hoe AkzoNobel dat moet aanpakken, is aan de onderneming zelf. AkzoNobel verklaarde na de uitspraak dat het "een constructieve dialoog met zijn aandeelhouders zal blijven voeren".De vraag of AkzoNobel tekort is geschoten in de manier waarop verantwoording is afgelegd aan aandeelhouders, schoof de Ondernemingskamer door naar de behandeling van een verzoek om een onderzoek naar de gang van zaken, op een latere datum.Het laatste bod van de Amerikaanse sectorgenoot op AkzoNobel bedraagt 61,50 euro in contanten en 0,357 aandelen PPG Industries voor elk aandeel AkzoNobel waarmee het totale bod van PPG bijna 27 miljard euro waard is.Op een vlak Damrak sloot het aandeel AkzoNobel maandag 0,2 procent hoger op 76,37 euro.Update: om extra informatie en reactie AkzoNobel toe te voegen.