Producentenvertrouwen daalt in mei

Dinsdag 30 mei 2017 06:59 Nog altijd ruim boven langjarig gemiddelde.(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen onder Nederlandse producenten is in mei gedaald. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.De vertrouwensindex daalde van 8,3 in april naar 6,1 in mei.Ondernemers in de industrie zijn vooral minder positief over hun verwachte bedrijvigheid en hun orderpositie, constateerde het CBS. Wel waren alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen in mei desondanks positief.Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. Ondanks de daling in mei ligt het vertrouwen van de industriële producenten nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar van 0,6.DuitslandDe industriële ondernemers in Duitsland waren, in tegenstelling tot hun Nederlandse collega's, in mei wel positiever. Duitse producenten waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid. De vertrouwensindex bereikte het hoogste niveau in bijna 6 jaar. Duitsland geldt als een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 30, 2017 00:59 ET (04:59 GMT)