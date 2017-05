Afzetprijzen industrie fors hoger

Dinsdag 30 mei 2017 07:03 In april stijging van ruim 9 procent.(ABM FN-Dow Jones) De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in april ruim 9 procent hoger dan een jaar eerder. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.De prijzen stegen afgelopen maand met 9,1 procent. In de maand ervoor was de stijging nog sterker, met 9,9 procent in maart en zelfs 11,5 procent in februari."Opnieuw waren vooral de prijzen van de aardolie-industrie fors hoger", constateerde het CBS. Een vat ruwe North Sea Brent olie kostte met ongeveer 50 euro maar liefst 31 procent meer dan een jaar eerder.Exclusief de aardolie-industrie was in april de prijsstijging in de industrie bijna 7 procent.Vergeleken met maart dit jaar bleven de afzetprijzen van de industrie in april nagenoeg hetzelfde. Op de binnenlandse markt daalden de prijzen met bijna 0,5 procent, terwijl de prijzen op de buitenlandse markt met bijna 0,5 procent toenamen.