Beursblik: ING verhoogt koersdoel SBM Offshore

Dinsdag 30 mei 2017 08:31 Koersdoel naar 18,50 euro.(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor SBM Offshore verhoogd van 17,00 naar 18,50 euro en handhaafde daarbij het koopadvies op het aandeel."Hoewel de trading update saai was, gebeurt er veel op de achtergrond, behalve misschien in Brazilië", stelde analist Quirijn Mulder van ING."De onderliggende activiteiten ontwikkelen zich gunstig, in afwachting van het definitieve investeringsbesluit voor de FPSO Liza en mogelijke andere opdrachten in het verschiet", aldus Mulder.Het meest verrassende nieuws in de trading update van de oliedienstverlener was volgens de analist de aankondiging van het management om de Braziliaanse regels voor FPSO-projecten van Petrobras aan te vechten. SBM Offshore kan wel meedoen aan de tenders, maar deze voorlopig niet winnen vanwege een schikking met de Braziliaanse autoriteiten en Petrobras over een omvangrijke smeergeldaffaire.Vanwege het geleidelijke herstel van de oliemarkt paste Mulder zijn ramingen voor SBM Offshore aan. Daarbij belooft 2018 een duidelijk beter jaar te worden dan 2017, aldus ING.Voor 2017 stelde de analist de verwachte winst per aandeel neerwaarts bij van 0,59 dollar naar 0,31 dollar per aandeel. Voor 2018 en 2019 voorziet Mulder betere resultaten, aangezien SBM Offshore in staat zou moeten zijn de verliezen bij de divisie Turnkey om te buigen.Het aandeel SBM Offshore sloot maandag op een rood Damrak 0,4 procent lager op 14,12 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 30, 2017 02:31 ET (06:31 GMT)