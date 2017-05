Wall Street begint lager na lang weekeinde

Dinsdag 30 mei 2017 15:39

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met lichte verliezen aan de handel begonnen. Op de eerste handelsdag na een lang weekeinde - maandag was het Memorial Day in de Verenigde Staten - domineren macro-economische cijfers de agenda.

De Dow-Jonesindex, met daarin de dertig grootste Amerikaanse beursfondsen, stond kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 21.034 punten. De bredere S&P 500 daalde eveneens 0,2 procent tot 2410 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 6205 punten.

Zowel de bestedingen als de inkomens van Amerikaanse consumenten lagen in april 0,4 procent hoger dan een maand eerder. Dat komt overeen met de gemiddelde prognose van economen. Ook een stijging van de gemiddelde huizenprijzen in twintig grote Amerikaanse steden met 0,9 procent voldeed aan de verwachtingen.

Beleggers reageerden koeltjes op de overwinning van AkzoNobel op investeerder Elliott bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. PPG Industries, de branchegenoot die al drie overnamevoorstellen afgewezen zag worden door de Nederlandse verfproducent, werd 0,6 procent minder waard.