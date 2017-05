AFM geeft PPG geen uitstel voor indienen concept biedingsbericht

Woensdag 31 mei 2017 00:34 Amerikaans concern heeft tot donderdag om documenten in te dienen voor bod op AkzoNobel.(ABM FN-Dow Jones) PPG Industries krijgt van de Autoriteit Financiële Markten geen uitstel om een concept biedingsbericht in te leveren met een bod op AkzoNobel. Dit maakte het Amerikaanse concern dinsdagavond laat bekend."PPG blijft al zijn opties overwegen, inclusief of het al dan niet uiterlijk 1 juni 2017 een concept biedingsbericht indient bij de AFM met betrekking tot een openbaar bod op alle uitstaande aandelen van AkzoNobel", zei het Amerikaanse concern in een reactie.Verdere aankondigingen volgen als en wanneer van toepassing, aldus de onderneming.Als PPG uiterlijk 1 juni aanstaande geen biedingsdocument bij de AFM heeft ingeleverd, mag het zes maanden lang geen nieuwe overnamepoging doen.Maandag herhaalde het Amerikaanse concern dat men bereid blijft om met AkzoNobel te praten over een mogelijke combinatie van de twee bedrijven, "maar als productief overleg uitblijft, zal PPG beoordelen en besluiten of het een bod op AkzoNobel zal doorzetten of niet."Het laatste bod van de Amerikaanse sectorgenoot op AkzoNobel bedraagt 61,50 euro in contanten en 0,357 aandelen PPG Industries voor elk aandeel AkzoNobel.Dat werd door het Nederlandse chemie- en verfconcern net als twee eerdere biedingen afgewezen omdat men de voorkeur geeft aan de eigen strategie om zelfstandig te blijven.Een aantal aandeelhouders, waaronder Elliot Advisors, kwam in opstand, maar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam oordeelde maandag dat AkzoNobel de normen voor zorgvuldigheid niet heeft geschonden door geen overnamegesprekken te voeren met PPG. Ook hoeft men geen buitengewone vergadering te beleggen om aandeelhouders te laten stemmen over de positie van president-commissaris Burgmans, luidde het oordeel van de rechter.Op een verdeeld Damrak leverde het aandeel AkzoNobel dinsdag 1,8 procent in op 74,97 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 30, 2017 18:34 ET (22:34 GMT)