Omzet Esperite hoger dan verwacht

Woensdag 31 mei 2017 08:42 Bedrijfsresultaat ook verbeterd in eerste kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) De geconsolideerde omzet van Esperite lag in het eerste kwartaal van 2017 hoger dan verwacht. Dit meldde de Zutphense stamcelbank woensdag voorbeurs in een kwalitatieve trading update.Het bedrijfsresultaat (EBITDA) verbeterde in de periode ook, zei de onderneming, en dit was vooral te danken aan kostenbeheersing.Kijkend naar de afzonderlijke onderdelen van de onderneming, kwam de omzet van CryoSave 6 procent hoger uit dan was voorzien, terwijl de operationele kosten lager bleken dan verwacht. Hierdoor verbeterde de EBITDA "aanzienlijk" ten opzichte van waar Esperite zelf op had gerekend.Bij Genoma kwamen de verkopen 12 procent hoger uit dan was voorzien, maar de marge juist lager, waardoor de EBITDA ook lager uitkwam dan verwacht. Dit had te maken met hogere kosten, zei Esperite. Evenwel waren de operationele uitgaven in lijn met hetgeen was begroot.Het concern uit Zutphen zei woensdag dat de faillissementsprocedure die loopt bij Genoma, geen invloed zal hebben op de activiteiten op het vlak van het ontwikkelen van nieuwe medicijnen van het bedrijf als geheel door te zetten. De consequenties zijn dan ook beperkt, aldus Esperite.Woensdag meldde de stamcelbank afzonderlijk al dat men met een tweetal obligatiehouders, Educe Capital en CEO Frederic Amar, heeft onderhandeld over het aflossen van een aantal bestaande leningen door middel van de uitgifte van nieuwe converteerbare obligaties. Hiertoe werd het concern verplicht vanwege de faillissementsprocedure die loopt bij Genoma.Op een verdeeld Damrak steeg het aandeel Esperite dinsdag maar liefst 53,6 procent tot 0,71 euro, hoewel er geen directe aanleiding was voor het sterk oplopen van de koers.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 31, 2017 02:42 ET (06:42 GMT)