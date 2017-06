Heineken voltooit overname Brasil Kirin

Donderdag 1 juni 2017 08:32 Goedkeuring voor overname van Braziliaanse mededingingsautoriteit.(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft de overname van Brasil Kirin Holding afgerond. Dit meldde de Nederlandse bierbrouwer donderdag voorbeurs.De overname van de Braziliaanse bieractiviteiten van de Japanse brouwer Kirin werd op 13 februari aangekondigd.De acquisitie, met een overnamesom van 664 miljoen euro, is inmiddels door de Braziliaanse mededingsautoriteit goedgekeurd, meldde Heineken. Het concern uit Amsterdam heeft daarbij geen concessies hoeven te doen. Heineken maakte medio februari bekend significante kostensynergieën te voorzien, maar dat de transactie in 2017 de marges nog zal drukken.Brasil Kirin heeft twaalf faciliteiten in Brazilië draaien, met vooral een vertegenwoordiging in het noorden en het noordoosten van het land en een eigen distributienetwerk. Heineken opereert al in Brazilië, maar is juist in die windstreken ondervertegenwoordigd.Brazilië geldt als de vijfde biermarkt ter wereld.Het aandeel Heineken sloot woensdag 0,9 procent hoger op 87,67 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 01, 2017 02:32 ET (06:32 GMT)