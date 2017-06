Nikkei uitschieter in rustige regio

Donderdag 1 juni 2017 08:27

TOKIO (ANP) - De Nikkei-index in Tokio is donderdag, na vier kleine verliesbeurten op rij, weer in de plus gesloten. Beleggers trokken zich op aan macro-economische cijfers.

Uit de data kwam naar voren dat de kapitaaluitgaven in het Aziatische land toe blijven nemen. De Nikkei-index won uiteindelijk 1,1 procent tot 19.860,03 punten. Elektronicabedrijven en autobouwers, bedrijven die veel exporteren, waren ondanks een vrij sterke yen in trek.

De beurs in Shanghai stond enigszins onder druk en zakte 0,3 procent. Beleggers verwerkten tegenvallende cijfers over de omvangrijke industrie. Uit data van onderzoeksbureaus Markit en Caixin bleek dat de bedrijvigheid in de industrie in mei is gekrompen. De zogenoemde inkoopmanagersindex kwam op het laagste niveau sinds juni vorig jaar uit. Een overheidsbarometer wees onlangs juist nog op een stabilisering van de groei.

De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds een winst van 0,6 procent, terwijl de Kospi in Seoul 0,1 procent lager stond. De All Ordinaries in Sydney dikte 0,2 procent aan.