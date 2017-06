Kleine winsten op Europese beurzen

Donderdag 1 juni 2017 09:55

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index koerste donderdag in de vroege handel licht in de plus. Ook de andere graadmeters in Europa begonnen met winsten aan de nieuwe beursmaand juni. Beleggers kijken onder andere uit naar het banenrapport van salarisstrookverwerker ADP, dat later op de dag verschijnt.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in het eerste handelsuur 0,4 procent hoger op 525,97 punten. De MidKap klom ook 0,4 procent, tot 801,65 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,5 procent.

Bij de hoofdfondsen op het Damrak zakte ABN AMRO, dat ex-dividend noteert, ruim 2 procent. Maritiem dienstverlener SBM Offshore en ING Groep verloren respectievelijk 0,6 en 0,3 procent.

Philips

Philips was met een winst van 1,3 procent de sterkste stijger in de AEX. Het in gezondheidszorg gespecialiseerde technologieconcern kondigde een aantal stappen aan in de zorg voor kankerpatiënten.

AkzoNobel won 0,5 procent. Het Amerikaanse PPG Industries moet voor het einde van de dag laten weten of het de overnamejacht op het verf- en chemieconcern, in ieder geval voorlopig, opgeeft. Of het bedrijf dient een voorlopig biedingsbericht ter goedkeuring in bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM), zonder een overnamedeal te hebben gesloten met het bestuur van zijn prooi.

Heineken

Heineken dikte 0,7 procent aan. De bierbrouwer heeft de overname van de Braziliaanse tak van zijn Japanse branchegenoot Kirin afgerond. De in februari aangekondigde deal heeft een waarde van omgerekend 664 miljoen euro.

In de MidKap stond TKH Group bovenaan met een plus van 2,5 procent. KBC Securities schroefde het koersdoel voor het aandeel van het technologiebedrijf op. Corbion sloot de rij met een verlies van 0,5 procent.

Olie

Op de lokale markt zette Esperite de opmars voort met een winst van bijna 13 procent. Het stamcelbedrijfontving donderdag een tweede tranche van een investering van European Select Growth Opportunities, een fonds onder leiding van het Australische L1 Capital. De tranche heeft een omvang van 250.000 euro.

De olieprijzen toonden wat herstel na de daling een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 48,96 dollar. De prijs van Brentolie steeg 1,1 procent tot 51,33 dollar per vat. De euro was 1,1236 dollar waard, vrijwel evenveel als bij het slot van de Europese beurshandel op woensdag