Philips zet nieuwe stap in oncologie

Donderdag 1 juni 2017 10:02 Concern reeds actief met digitale platformen radiologie en cardiologie.(ABM FN-Dow Jones) Philips is met diverse partijen nieuwe samenwerkingen aangegaan voor zijn IT activiteiten voor oncologie. Dit maakte het medische technologiebedrijf donderdag bekend.Philips wil groeien in de markt voor gezondheidstechnologie. Het bedrijf bezit reeds sterke marktposities voor digitale platformen voor radiologie en cardiologie en wil nu ook in oncologie een positie verwerven. De wereldwijde markt voor gezondheidsinformatica zal naar verwachting in 2019 een grootte tussen de 70 miljard en 72 miljard euro bedragen, aldus Philips.De onderneming kondigde reeds eerdere samenwerkingsverbanden aan voor zijn IT platform voor de behandeling van kanker en maakte donderdag nieuwe stappen bekend. Zo gaat Philips samenwerken met het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York om nieuwe methodologieën te ontdekken voor de behandeling van alvleesklierkanker en precisie-behandelingen op celniveau.Philips heeft ook de handen ineen geslagen met Navican, dat onderdeel uitmaakt van Intermountain Healthcare, een keten van 22 ziekenhuizen en 180 klinieken in de Amerikaanse staat Utah. De bedoeling is om nieuwe diensten te ontwikkelen voor kankerpatiënten in een vergevorderd stadium.Tot slot kondigde het Amsterdamse bedrijf een online applicatie aan waarmee patiëntinformatie en andere medische data bij elkaar wordt gebracht in één platform om zo een beter overzicht te krijgen en samenwerking makkelijker te maken.Op een groen Damrak steeg het aandeel Philips 1,2 procent tot 31,85 euro