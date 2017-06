Update: PPG Industries doet geen openbaar bod op AkzoNobel

Donderdag 1 juni 2017 13:15 Focus AkzoNobel op groeiversnelling en afsplitsing Specialty Chemicals.(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel focust nu volledig op zijn strategie van "versnelde duurzame groei en winstgevendheid" met een afsplitsing van Specialty Chemicals van de verf- en coatingactiviteiten, nu PPG Industries bekend heeft gemaakt dat het Amerikaanse bedrijf zijn overnamevoorstel intrekt en geen openbaar bod op de aandelen AkzoNobel zal uitbrengen. Dat zei CEO Ton Büchner van AkzoNobel donderdag in een korte reactie op het persbericht van PPG Industries waarin het Amerikaanse bedrijf zijn overnamevoorstel intrekt."We geloven dat dit zal leiden tot een versnelling van groei en waardecreatie op lange termijn voor onze aandeelhouders en alle andere stakeholders", aldus de bestuursvoorzitter.PPG Industries liet donderdag weten "in het belang van de stakeholders van beide bedrijven" uiteindelijk af te zien van een openbaar bod op de Nederlandse sectorgenoot AkzoNobel."De raden van bestuur en van commissarissen van AkzoNobel hebben consistent geweigerd om met ons in gesprek te gaan over een samengaan. Als gevolg daarvan geloven wij dat het belang van PPG en zijn aandeelhouders het beste gediend is met het intrekken van het voorstel aan AkzoNobel", zei CEO Michael McGarry, die duidelijk teleurgesteld was in de opstelling van het Nederlandse bedrijf.Directie en raad van commissarissen van AkzoNobel hebben het tot twee maal toe verhoogde voorstel van PPG unaniem afgewezen, omdat ze vonden dat het bod de intrinsieke waarde van AkzoNobel niet voldoende erkende, de risico's bij een overname voor verschillende stakeholders te groot waren en het Nederlandse bedrijf met een eigen groeiscenario en een extra dividenduitkering aan de aandeelhouders, meer waarde zou kunnen creëren.De deadline voor het aanmelden bij toezichthouder AFM van een concept biedingsbericht door PPG liep op donderdag 1 juni af. Het Amerikaanse bedrijf had gevraagd om twee weken uitstel, maar kreeg daar geen toestemming voor. Het bedrijf mag de komende zes maanden geen nieuw bod uitbrengen.Het laatste overnamevoorstel van PPG aan het bestuur van AkzoNobel bestond uit een bod ter waarde van 96,75 per aandeel AkzoNobel in een combinatie van 61,50 euro in contanten en 0,357 aandelen PPG Industries.Verschillende grootaandeelhouders van AkzoNobel, onder aanvoering van Elliott Advisors, hebben geprobeerd via de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam een buitengewone aandeelhoudersvergadering af te dwingen, om de positie van voorzitter Antony Burgmans van de raad van commissarissen van AkzoNobel en de handelwijze van het bedrijf ten aanzien van het overnamebod van PPG ter discussie te stellen en een onafhankelijke supercommissaris te benoemen. De Ondernemingskamer heeft deze verzoeken afgelopen maandag volledig afgewezen.Analist Joost van Beek van Theodoor Gilissen Bankiers is niet verbaasd over de aftocht van PPG. Hij wees op de beschermingsconstructie van AkzoNobel, het "redelijk unanieme" verzet van bestuur en commissarissen van AkzoNobel tegen het overnamevoorstel en het afwijzen door de Ondernemingskamer van de vraag van een groep grootaandeelhouders van AkzoNobel voor ingrijpen bij het bestuur van het concern. Van Beek verwacht niet dat de situatie over een halfjaar anders zal zijn. Zijn koersdoel is 75,00 euro.Op een groen Damrak noteerde het aandeel AkzoNobel 1,2 procent lager op 73,65 euro.Update: om informatie, reactie AkzoNobel en commentaar analist toe te voegen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 01, 2017 07:15 ET (11:15 GMT)