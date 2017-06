AkzoNobel had geen gelegenheid in te gaan op aanbod PPG voor hoger bod

Donderdag 1 juni 2017 16:15 CEO meldt dat afsplitsing Specialty Chemicals op schema ligt.(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft geen gelegenheid gehad om in te gaan op het aanbod van PPG Industries om het overnamebod te verhogen. Dit zei CEO Ton Büchner donderdagmiddag in een telefonische toelichting aan journalisten op het intrekken van het overnamevoorstel door het Amerikaanse concern en het afzien van een openbaar bod op de aandelen AkzoNobel."We hebben de brief van PPG met het aanbod om het overnamebod nog eens te verhogen en andere toezeggingen dinsdagmiddag 29 mei ontvangen en hebben direct geantwoord dat we daar serieus naar wilden kijken. Maar het is ons vanwege het vandaag bekendgemaakte besluit van PPG onmogelijk gemaakt om nog op hun brief te antwoorden", lichtte de bestuursvoorzitter toe.De invoering van het op 19 april gepresenteerde strategische plan van AkzoNobel, met onder meer verhoging van financiële doelstellingen, extra dividenduitkering aan aandeelhouders en de afsplitsing van Specialty Chemicals van de coatings- en verfoperaties ligt geheel op schema, zei Büchner verder. "We kunnen ons daar, nu de kwestie met PPG voorbij is, weer volledig op focussen", zo voegde hij toe.AkzoNobel zal zich blijven inspannen om individuele en groepen aandeelhouders te infomeren over het strategisch plan en de onderbouwing ervan, meldde de CEO desgevraagd, naar aanleiding van het conflict met een aantal grootaandeelhouders over de weigering om met PPG in gesprek te gaan over het overnamevoorstel van de Amerikaanse sectorgenoot.De bestuursvoorzitter meldde verder dat AkzoNobel zelf blijft kijken naar overnamemogelijkheden. "Als het daarbij om een hele grote acquisitiekandidaat zou gaan, dan zullen we dat zeker met aandeelhouders bespreken", zo zei Büchner.Op een groen Damrak noteerde het aandeel AkzoNobel donderdagmiddag 0,1 procent hoger op 74,60 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 01, 2017 10:15 ET (14:15 GMT)