Belegger geeft eigen plan AkzoNobel een kans

Donderdag 1 juni 2017 17:46

AMSTERDAM (ANP) - De beurs in Amsterdam is donderdag met winst de handel uitgegaan. AkzoNobel sloot na een aanvankelijk koersverlies in de plus, nadat branchegenoot PPG Industries had laten weten zijn overnameplannen niet door te zetten. Ook op de aandelenmarkten elders in Europa stonden bij de slotbel overwegend gematigde winsten op de koersenborden.

De aan het Damrak toonaangevende AEX-sloot met een winst van 0,6 procent op 527,03 punten. De MidKap ging 0,8 procent omhoog tot 804,25 punten. De hoofdgraadmeters op de beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs sloten met winsten tussen de 0,3 en 0,7 procent.

AkzoNobel zakte aanvankelijk ruim 3 procent in het rood, maar beleggers lijken het verf- en chemieconcern voorlopig het voordeel van de twijfel te gunnen. Het aandeel sloot op een winst van 0,7 procent. PPG had ruim 22 miljard euro over voor zijn Nederlandse branchegenoot, maar werd enkele keren de deur gewezen. In een vijandig bod hadden de Amerikanen geen trek.