'Beiden parttime werken voordeligst voor stel'

Vrijdag 2 juni 2017 07:12

AMSTERDAM (ANP) - Voor veel stellen is het financieel het voordeligst als beide partners in deeltijd zouden werken in plaats van alleen de minstverdienende. Dat concludeert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), dat samen met vrouwenkenniscentrum WOMEN Inc. een onlinerekentool lanceert.

Met het hulpmiddel kunnen mensen berekenen wat het netto scheelt om een dag meer of minder te gaan werken. Dat is een belangrijke afweging voor met name veel stellen met kinderen, waarbij vaak een van de partners parttime gaat werken. De calculator werkt overigens ook voor singles.

De keuze die stellen maken voor de verdeling van werk en zorg is nu volgens WOMEN Inc. gebaseerd op aannames. Daarbij wordt er ten onrechte van uitgegaan dat de partner die het meest verdient zo veel mogelijk moet blijven werken. Meestal gaat dat ten koste van de uren van de vrouw.

Dat stellen er op vooruitgaan als beide partners gaan parttimen heeft te maken met de hogere algemene heffingskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting die de minstverdienende partner krijgt. Dit zie je niet direct in het salaris, maar pas bij de belastingaangifte.