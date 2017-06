NSI draagt Alianne de Jong voor als nieuwe CFO

Vrijdag 2 juni 2017 07:31 De Jong afkomstig van Schiphol Group.(ABM FN-Dow Jones) NSI zal Alianne de Jong voordragen als nieuwe financieel directeur. Dit maakte het vastgoedfonds vrijdag voorbeurs bekend."Met haar aanstelling is het managementteam compleet", aldus voorzitter Luurt van der Ploeg van de raad van commissarissen van NSI.De Jong is afkomstig van Schiphol Group, waar ze sinds 2005 lid is geweest van het managementteam van Schiphol Real Estate.Op een groen Damrak sloot het aandeel NSI donderdag 2,4 procent hoger op 3,94 euro.