Beursblik: JPMorgan zet Unibail-Rodamco op kooplijst

Vrijdag 2 juni 2017 08:56 Koersdoel naar 270,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove heeft vrijdag het advies voor Unibail-Rodamco verhoogd van Neutraal naar Overwogen en stelde daarbij ook het koersdoel opwaarts bij, van 250,00 naar 270,00 euro.Volgens de analisten van de Amerikaanse zakenbank zal het economische herstel in continentaal Europa leiden tot een sterkere groei van de huren. Aanvankelijk mikten de marktvorsers op een huurgroei van 3,2 procent per jaar voor de komende vijf jaar, maar inmiddels rekenen zij op 4,0 procent. Dit zal de winst per aandeel de komende jaren met 7,7 procent per jaar stuwen, denken de analisten.De zakenbank verwacht dat Unibail-Rodamco in 2017 een aangepaste winst per aandeel verdient van 11,94 euro en in 2018 van 12,72 euro. In 2016 was dit nog 11,24 euro.Signalen die volgens JPMorgan duiden op de aantrekkende economie zijn onder meer het consumentenvertrouwen in de eurozone, dat op het hoogste niveau in tien jaar tijd staat, inkoopmanagersindexen die op een stijging van het bruto binnenlands product van de eurozone met 3 procent wijzen en de verwachtingen dat de Europese Centrale Bank spoedig de eigen economische ramingen zal verhogen.Verder is de portefeuille van Unibail-Rodamco, met winkels op de beste locaties, volgens de analisten beter bestand tegen de druk die wordt veroorzaakt door consumenten die online winkelen.Het aandeel Unibail-Rodamco sloot donderdag een procent hoger op 231,90 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 02, 2017 02:56 ET (06:56 GMT)