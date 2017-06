Beursblik: ING verhoogt koersdoel ASR Nederland

Vrijdag 2 juni 2017 08:56 Koersdoel naar 33,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag het koersdoel voor ASR Nederland verhoogd van 29,00 naar 33,00 euro met een ongewijzigd koopadvies.Analisten van ING stelden dat de verzekeraar 2017 sterk is begonnen, waarbij het mandaat van het bestuur om eigen aandelen terug te kopen "voldoende flexibiliteit" biedt in een situatie waarin de Nederlandse staat het belang van 37,5 procent in ASR terugbrengt.ING voorziet voor dit jaar een dividendgroei per aandeel van 24 procent, inclusief de impact van toekomstige inkoopprogramma's, hetgeen volgens de marktvorsers circa 15 tot 20 procent boven de consensus ligt.Verder wezen de analisten er nog op dat het operationeel resultaat in het eerste kwartaal van 2017 met 191 miljoen euro ruim boven de door ING voorziene 149 miljoen euro lag.Op basis van het eerste kwartaal en de verdere verwachtingen voor dit jaar verhoogde ING het koersdoel naar 33,00 euro.Op een groen Damrak sloot het aandeel ASR Nederland donderdag 0,3 procent lager op 28,50 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 02, 2017 02:56 ET (06:56 GMT)