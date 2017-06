AkzoNobel vond ook laatste aangepaste overnamevoorstel PPG onacceptabel

Vrijdag 2 juni 2017 10:26 Nederlandse concern beëindigde overnameproces met brief aan PPG.(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel vond ook de laatste aanpassing van de Amerikaanse sectorgenoot PPG Industries aan het overnamevoorstel onacceptabel. Dit meldde het Nederlandse concern donderdag in een brief van voorzitter Antony Burgmans van de raad van commissarissen en CEO Ton Büchner aan CEO Michael McGarry van PPG, nadat PPG het overnamevoorstel eerder die dag al had ingetrokken en daarbij ook meldde geen rechtstreeks openbaar bod op de uitstaande gewone aandelen AkzoNobel te zullen doen.In het laatste voorstel van PPG, dat volgens Büchner pas op dinsdagmiddag 30 mei bij AkzoNobel binnen kwam, bood PPG aan het derde overnamebod nog eens te verhogen en andere concessies te willen doen.Maar AkzoNobel vond dat het aangepaste voorstel niet substantieel afweek van het derde en eerder afgewezen voorstel van PPG, waarin een bod werd gedaan ter waarde van 96,75 per aandeel AkzoNobel in een combinatie van 61,50 euro in contanten en 0,357 aandelen PPG Industries.In de brief van 1 juni aan PPG meldden de bestuurders van AkzoNobel dat in het aangepaste voorstel van PPG weliswaar werd gesproken van een verhoging van het bod, maar dat dit niet nader werd gekwantificeerd en onderhavig werd gemaakt aan andere aanpassingen.AkzoNobel noemde de in de brief de voorgestelde break-up fee van 600 miljoen euro volstrekt onvoldoende.Verder zou het door PPG geschetste tijdspad van 15 maanden voor de voltooiing van de overname, met de mogelijkheid van drie maanden extra tijd voor goedkeuring van mededingsautoriteiten, leiden tot te lange onzekerheid voor stakeholders, verstoring van de bedrijfsvoering en grote schade voor AkzoNobel.De door PPG ingeschatte noodzakelijke desinvesteringen bij een combinatie van PPG en AkzoNobel ter hoogte van circa 2,3 miljard euro omzet zouden ook te veel schade opleveren en niet in het belang zijn van AkzoNobel en zijn stakeholders, schreven Burgmans en Büchner in de brief. Bovendien schatte AkzoNobel de omvang van de desinvesteringen nog hoger in.Tenslotte wezen ze erop dat PPG op 6 mei aangaf dat 35 procent van de beoogde synergie van tenminste 750 miljoen dollar per jaar uit "mensen" zou komen en dus tot grote zorg leidde voor de consequenties voor de 46.000 medewerkers van AkzoNobel."Voor een complete afronding, en gegeven het feit dat u uw brief aan ons openbaar heeft gemaakt, antwoorden wij dienovereenkomstig", schreven Burgmans en Büchner aan McGarry.Op een groen Damrak noteerde het aandeel AkzoNobel 0,1 procent lager op 74,93 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 02, 2017 04:26 ET (08:26 GMT)