AkzoNobel investeert in uitbreiding Zweedse fabriek

Vrijdag 2 juni 2017 12:01 Uitbreiding betreft productie micronutriënten.(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel investeert ruim 10 miljoen euro in de uitbreiding van de capaciteit van de micronutriëntenfabriek in het Zweedse Kvarntorp. Dit maakte het verf- en chemiebedrijf vrijdag bekend.Micronutriënten zijn voedingsstoffen die in de landbouw worden toegepast en met name de agrarische productie op arme en droge grond bevorderen. De uitbreiding van de capaciteit komt volgend jaar beschikbaar.Op een groen Damrak noteerde het aandeel AkzoNobel 0,2 procent hoger op 75,15 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 02, 2017 06:01 ET (10:01 GMT)