Economische groei eurozone stabiel

Maandag 5 juni 2017 10:29

LONDEN (ANP) - De economische activiteit in de eurozone heeft in mei een vergelijkbare groei laten zien met die in april. Dat blijkt uit de zogenoemde inkoopmanagersindex van marktonderzoeker Markit.

De samengestelde graadmeter die de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector in het eurogebied weerspiegelt, noteerde voor mei een stand van 56,8, net als in april. Een niveau hoger dan 50 wijst op groei.

Uit de cijfers bleek verder dat de economische bedrijvigheid in Duitsland en Frankrijk vorige maand sterker toenam. In Italië en Spanje was sprake van een minder sterke groei dan in de voorgaande maand.