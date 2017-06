ASR lanceert hypotheekfonds

Dinsdag 6 juni 2017 07:37 Fonds streeft naar omvang van ettelijke miljarden.(ABM FN-Dow Jones) ASR Vermogensbeheer heeft een hypotheekfonds gelanceerd, dat participanten de mogelijkheid biedt om te beleggen in Nederlandse woninghypotheken. Dit maakte het onderdeel van verzekeraar ASR Nederland dinsdag voorbeurs bekend."Hypotheken zijn een aantrekkelijke beleggingscategorie, die bijdraagt aan de diversificatie van de beleggingsportefeuille van institutionele beleggers", aldus directeur Beleggingen Jack Julicher van ASR.Het fonds streeft op termijn naar een omvang van enkele miljarden. De eerste klanten zijn inmiddels toegetreden, aldus de vermogensbeheerder.Op een rood Damrak sloot het aandeel ASR Nederland maandag 0,9 procent lager op 28,00 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 06, 2017 01:37 ET (05:37 GMT)