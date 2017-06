Fors meer Europese vliegtuigpassagiers

Dinsdag 6 juni 2017 12:30

BRUSSEL (ANP) - Het aantal vliegtuigpassagiers in Europa is in april met ruim 14 procent toegenomen. Die groei kwam onder meer doordat april een slechte maand was door de nasleep van de aanslagen in Brussel en stakingen in Frankrijk.