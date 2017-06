VNC brengt bieding uit op een nieuwe onderneming

Woensdag 7 juni 2017 08:21 VNC maakt naam onderneming niet bekend(ABM FN-Dow Jones) De Verenigde Nederlandse Compagnie heeft een niet bindend bod uitgebracht op een nieuwe onderneming. Dit maakte de onderneming, opgericht door Beursgenoot Geert Schaaij, woensdag voorbeurs bekend, zonder de naam van de overnameprooi te noemen.De overname zou volgens VNC passen in de strategie die wordt gevoerd. De overnameprooi zal indien het tot een daadwerkelijke acquisitie komt 3,5 miljoen aan het bedrijfsresultaat (EBITDA) van VNC toevoegen.De betreffende onderneming zal een bovenliggende partij gaan worden en staat geheel los van de inmiddels overgenomen DGB groep, zo voegde VNC toe.Op een rode beurs sloot het aandeel Verenigde Nederlandse Compagnie dinsdag 0,5 procent lager op 1,99 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 07, 2017 02:21 ET (06:21 GMT)