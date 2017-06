Breedbandmarkt groeit minder hard

Woensdag 7 juni 2017 09:21

HOUTEN (ANP) - De markt voor vast breedbandinternet groeit dit jaar minder hard dan voorgaande jaren. Dat stelt marktonderzoeksbureau Telecompaper woensdag in zijn rapport over het eerste kwartaal. In de eerste drie maanden nam het aantal aansluitingen met 0,2 procent toe. Voor heel 2017 verwacht Telecompaper een groei van 2 procent.

De toenemende verzadiging van de markt is de belangrijkste reden voor de afnemende groei. In 94 procent van de huishoudens is al een breedbandaansluiting aanwezig. In totaal gaat het om ruim 7,3 miljoen aansluitingen.

Kabel is met een kleine 3,4 miljoen aansluiting de populairste techniek. DSL, de techniek waar ADSL onder valt, zag een afname van het aantal aansluitingen en zit net onder de 2,9 miljoen. Glasvezel groeide naar 1,1 miljoen aansluitingen.

Ziggo is met een marktaandeel van 43,4 procent de grootste partij in de breedbandwereld. KPN komt inclusief dochterbedrijven Telfort, XS4ALL en Edutel uit op een marktaandeel van 40,4 procent.