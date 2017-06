BAM bouwt agrarische school in Luxemburg

Woensdag 7 juni 2017 14:29 Opdrachtsom van ruim 14 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) BAM Groep heeft in Luxemburg een opdracht gekregen van de overheidsdienst Administration des Bâtiments Publics voor de bouw van een agrarisch onderwijscentrum. Dit meldde de Nederlandse bouwer woensdagmiddag.De bouw van het complex in Gilsdorf, dat acht gebouwen gaat tellen met een totaal vloeroppervlak van 22.000 vierkante meter, wordt uitgevoerd door BAM Lux en heeft een opdrachtwaarde van ruim 14 miljoen euro.In het complex is ruimte voor 800 leerlingen. Naast klaslokalen en administratieve ruimten, komen er ook werkplaatsen, ateliers, laboratoria en sportzalen, zei BAM, dat tevens de fundering legt voor opslagloodsen en tuinbouwkassen en de landschappelijke inrichting van het terrein regelt.Het project wordt naar verwachting aan het begin van 2019 opgeleverd.Op een groene beurs steeg het aandeel BAM Groep woensdagmiddag 1,2 procent op 4,72 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 07, 2017 08:29 ET (12:29 GMT)