Aantal online kopers afgenomen

Donderdag 8 juni 2017 06:20

EDE (ANP) - Het aantal online kopers in Nederland is voor het eerst in jaren gedaald. Dat bleek donderdag uit de Thuiswinkel Markt Monitor in opdracht van Thuiswinkel.org.

Er was sprake van een krimp met 1 procent. De onderzoekers merken daarbij op dat, hoewel het aantal online kopers dus niet toeneemt, de online markt nog steeds groeit door een toename van het aantal aankopen per online koper en het gemiddeld besteed bedrag per koper.

Waar online kopers vorig jaar in het eerste kwartaal gemiddeld nog 3,6 online aankopen deden, ligt dit gemiddelde nu op 4. Ook nam het gemiddelde bedrag per online aankoop met 12 procent toe. ,,Ondanks de lichte daling in aantal online kopers wordt verwacht dat de online bestedingen over heel 2017 de grens van 22 miljard euro ver zullen overschrijden'', aldus Thuiswinkel.

Eerste kwartaal

In het eerste kwartaal werd door consumenten van 15 jaar en ouder 5,55 miljard euro uitgegeven bij webwinkels. Dat geld werd verdeeld over ruim 44,4 miljoen aankopen. Vooral de online bestedingen in categorieën met een kleiner online aandeel, zoals Health & Beauty en Home & Garden, stegen significant in het eerste kwartaal, maar ook het volwassenere segment Fashion laat weer een flinke groei zien.

Van de 5,55 miljard euro aan online consumentenbestedingen is ruim 2,8 miljard besteed aan producten en 2,7 miljard euro aan de online aankoop van diensten. Hiermee groeien de online bestedingen aan producten harder (plus 17 procent) dan de online bestedingen aan diensten (plus 6 procent) ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Online shoppen via smartphone liet wederom een forse groei zien.