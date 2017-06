RoodMicrotec start productiefase van twee grote projecten

Donderdag 8 juni 2017 08:41 Looptijd healthcare-project verlengd naar 15 jaar, maar wel met vertraging.(ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec heeft de productie gelanceerd van twee van zijn belangrijkste zes Supply Chain Management-projecten, respectievelijk gericht op de automobiel- en healthcaresector. Dit meldde de toeleverancier van halfgeleiders en geavanceerde microchips uit Zwolle donderdag voorbeurs."De start van de productiefase van deze belangrijke projecten is een aanzienlijke mijlpaal voor de verdere implementatie van onze core SCM-strategie, mede omdat ze vanaf nu een groot deel van onze omzet zullen genereren", aldus operationeel directeur Reinhard Pusch van RoodMicrotec.Het project voor de automobielsector, waarvan onlangs de industrialisatie- en kwalificatiefases zijn afgerond, is begin juni de productiefase ingegaan en moet jaarlijks tussen de 1,2 miljoen en 1,6 miljoen euro aan omzet opleveren. Volle productie zal naar verwachting begin 2018 worden bereikt en lopen tot 2025.Het healthcare project, dat jaarlijks tussen de 3,0 miljoen en 5,0 miljoen euro aan omzet zal genereren, is volgens Rood ook deze maand de productiefase ingegaan. Hoewel de opstart naar volle productie naar verwachting langer zal duren dan in eerste instantie gedacht werd, is de verwachte looptijd verlengd van 5 naar 15 jaar, zo stelde het bedrijf. Dit betekent dat er in de productiefase vanaf 2022 nog 10 jaar volop zal worden geproduceerd.Op een groen Damrak sloot het aandeel RoodMicrotec woensdag op 0,21 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 08, 2017 02:41 ET (06:41 GMT)