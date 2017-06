Kleine koersuitslagen op Aziatische beurzen

Donderdag 8 juni 2017 08:30

TOKIO (ANP) - De beurzen in het Verre Oosten lieten donderdag kleine koersuitslagen zien. Beleggers waren vooral in afwachting van een aantal belangrijke gebeurtenissen in Europa en de VS. De Britten gaan donderdag naar de stembus, de ECB komt met een rentebesluit en de ontslagen FBI-directeur James Comey zal getuigen voor de Amerikaanse Senaat.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,4 procent in de min op 19.909,26 punten, na een scherpe neerwaartse herziening van de Japanse groei in het eerste kwartaal. Economen hadden juist verwacht dat de groei van de derde economie van de wereld naar boven zou worden bijgesteld.

Bij de bedrijven in Tokio steeg Toshiba bijna 6 procent. Volgens persbureau Reuters zal het Japanse technologieconcern volgende week de naam van de koper van zijn chipdivisie bekendmaken. Japan Display verloor 4,7 procent, na berichten dat de maker van beeldschermen een grote reorganisatie overweegt.

Hang Seng

De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 0,2 procent in de plus. Positieve handelscijfers uit China boden enige steun aan het sentiment. De Chinese export en import namen in mei sterker toe dan verwacht.

De All Ordinaries in Sydney sloot vrijwel vlak. In Seoul was de Kospi eveneens nagenoeg onveranderd, na een nieuwe rakettest door buurland Noord-Korea.