Vlak begin handelsdag op Wall Street

Donderdag 8 juni 2017 15:47

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn donderdag zonder grote uitslagen van start gegaan. De aandacht op Wall Street gaat op deze dag uit naar een hele reeks zaken. Meest in het oog springend is de verklaring van de ontslagen FBI-directeur James Comey in de Senaat.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel vlak op 21.171 punten. De brede S&P 500 bleef eveneens nagenoeg onveranderd, op 2432 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,1 procent aan tot 6301 punten.

Comey spreekt in Washington over vermeende Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Hij werd een maand geleden ontslagen door president Donald Trump terwijl hij onderzoek deed naar de mogelijke Russische beïnvloeding. Door de getuigenis kan de positie van Trump mogelijk verder onder druk komen te staan.

ECB

Beleggers kunnen daarnaast kauwen op een nieuw rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Verder worden er in Groot-Brittannië parlementsverkiezingen gehouden.

Bij de bedrijven staat de Chinese internethandelaar Alibaba in de belangstelling. Dat in New York genoteerde bedrijf gaf aan voor dit jaar op een sterke omzetgroei te rekenen. Het aandeel ging in de eerste handelsminuten bijna 12 procent omhoog.