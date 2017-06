Hudson's Bay schrapt 2000 banen in Amerika

Donderdag 8 juni 2017 23:18

TORONTO (ANP) - Hudson's Bay Company gaat ongeveer 2000 banen schrappen in Noord-Amerika. Dat heeft het Canadese warenhuisconcern, dat later dit jaar ook de Nederlandse markt zal betreden, donderdag bekendgemaakt.

De ingreep moet de organisatie platter maken waardoor flink kosten kunnen worden bespaard. ,,We weten dat we het beter kunnen en daarom grijpen we nu stevig in'', zo verklaarde topman Jerry Storch.

Hudson's Bay zette in zijn eerste kwartaal, dat liep tot eind april, wederom rode cijfers in de boeken. Onder de streep kwam de uitbater van ketens als Saks Fifth Avenue en Galeria Kaufhof 221 miljoen Canadese dollar (bijna 146 miljoen euro) tekort, tegen een nettoverlies van 97 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Ook de verkopen liepen terug. De retailomzet zakte op jaarbasis met 3 procent tot 3,2 miljard dollar.

Later dit jaar opent Hudson's Bay naar verwachting circa tien warenhuizen in Nederland. De Canadezen willen hier het gat vullen dat het faillissement van V&D heeft achtergelaten in het winkellandschap.