Koers pond zakt na exitpoll

Donderdag 8 juni 2017 23:38

LONDEN (ANP) - Na de exitpoll voor de Britse Lagerhuisverkiezingen, waaruit donderdagavond geen duidelijke winnaar bleek, is de koers van de pond sterling in elkaar gezakt. De munteenheid verloor in een paar minuten tijd ongeveer 2 procent ten opzichte van de euro en ruim 1 procent ten opzichte van de dollar.

Volgens de exitpoll heeft premier Theresa May haar absolute meerderheid in het Lagerhuis verloren. Haar partij blijft wel de grootste. Dat zou betekenen dat de Britten een minderheidskabinet of een coalitie krijgen.