Industrie produceert weer meer

Vrijdag 9 juni 2017 06:55

DEN HAAG (ANP) - De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 2,4 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend.

De stijging is kleiner dan in maart. Al meer dan anderhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder, aldus het statistiekbureau.

De productie van de machine-industrie groeide het sterkst met ruim 18 procent. Ook de productie van de transportmiddelen-, de rubber- en kunststof-, en de chemische industrie groeide sterker dan gemiddeld. Maar de farmaceutische, de voedingsmiddelen-, de metaalproducten- en de elektrische-apparatenindustrie produceerden minder dan in april 2016.