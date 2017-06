Havenfusie Zeeland en Gent stapje dichterbij

Vrijdag 9 juni 2017 13:05

GENT (ANP) - De Zeeuwse havens van Vlissingen, Terneuzen en Borsele zetten hun fusieplannen met die van het Belgische Gent door. Afgelopen maanden is alles uitgebreid onderzocht en de conclusies zijn positief. Het is nu aan de aandeelhouders en de personeelsvertegenwoordigingen van de havenbedrijven om zich over de uitkomsten te buigen.

Het Vlaamse havenbedrijf en Zeeland Seaports maakten begin november bekend de mogelijkheden van een fusie te bekijken. Door de handen ineen te slaan denken de havens beter in staat te zijn de concurrentie aan te gaan met andere grote havens in Europa. Het fusiebedrijf zou bij de tien grootste havens in Europa horen.

Het fusieproces kan nu naar verwachting voor het einde van het jaar worden afgerond. De beheerders van de havens werken overigens al langer nauw samen. Dat moet ook wel, want de haven van Gent staat alleen via het kanaal Gent-Terneuzen in verbinding met de zee.