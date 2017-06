S&P: nog geen aanpassing Britse kredietrating

Vrijdag 9 juni 2017 13:07

LONDEN (ANP) - De uitslag van de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk leidt vooralsnog niet tot een onmiddellijke aanpassing van de Britse kredietwaardigheid. Dat liet kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) weten in een reactie op de verkiezingen.

De Conservatieve partij van premier Theresa May verloor onverwacht de absolute meerderheid in het parlement. Volgens S&P is er nu twijfel gerezen over de levensvatbaarheid van een door de Conservatieven geleide regering en over de timing van de brexit-onderhandelingen. Ook laat de uitslag zien dat het Britse electoraat verdere bezuinigingen verwerpt, aldus het bureau. Nieuwe verkiezingen worden niet uitgesloten door S&P.

S&P houdt de Britse rating op AA, met een negatief vooruitzicht. Volgens het bureau was er al meer onzekerheid rond het Verenigd Koninkrijk na het brexit-referendum in juni vorig jaar. Na dat referendum schrapte S&P de Britse AAA-topstatus en werd de rating met twee stappen verlaagd tot AA.